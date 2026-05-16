Başbakan’dan Yamal’a destek

İSPANYA Başbakanı Pedro Sanchez, lig şampiyonluğu kutlamalarında Barselona sokaklarında Filistin bayrağı salladığı için soykırımcı İsrail'in Savunma Bakanı İsrael Katz tarafından eleştirilen İspanyol milli futbolcu Lamine Yamal'a destek verdi. Sanchez, şöyle konuştu: "Bir devletin bayrağını sallamayı nefret, kışkırtmak olarak görenler ya akıllarını kaybetmişlerdir ya da kendi utanç duygularıyla kör olmuşlardır.