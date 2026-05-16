Beşiktaş’taki durumum belli değil

Giriş Tarihi: 16.05.2026

BEŞİKTAŞ Teknik Direktörü Sergen Yalçın maçın ardından şunları söyledi: "Bence güzel bir maç oldu. Hedefsiz bir maç. Oyuncuları konsantre etmek biraz zorlaştı. Bizim çocuklar ilk yarıda tatildeydi herhalde, ikinci yarıda tatilden çağırdık onları. Konyaspor maçından sonra sezon bitmişti bizim için. İlk yarıda ortada bir takım yoktu. Devre arasında onları uyandırmak zorunda kaldım. İkinci yarıda takım toparlandı. Devam edip etmeme konusunda başkan ve yönetimle konuşmadık. 3-4 gün içinde bunu belirleyeceğiz. Kulübün menfaatleri için ne gerekiyorsa onu yapacağız."
