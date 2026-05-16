Bundesliga’da Wolfsburg play-out oynayacak!

Bayern Münih'in şampiyon olduğu Bundesliga'da 34. ve son haftada tüm maçlar aynı anda oynandı.
Düşme hattındaki takımlardan Wolfsburg, St. Pauli'yi deplasmanda 3-1 mağlup etti. Bu sonucun ardından Wolfsburg, Bundesliga'da kalmak adına play-out oynama hakkı elde etti.
Wolfsburg'a yenilen St. Pauli ile Mainz'a mağlup olan Heidenheim, Bundesliga'da küme düştü.
Şampiyon Bayern Münih'in yanı sıra Şampiyonlar Ligi bileti alan diğer takımlar Borussia Dortmund, RB Leipzig ve Stuttgart oldu.
Hoffenheim ile Bayer Leverkusen, UEFA Avrupa Ligi bileti aldı.
Freiburg ise UEFA Konferans Ligi'nde mücadele etme hakkı kazandı.