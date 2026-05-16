Bundesliga’da Wolfsburg play-out oynayacak!

Bayern Münih'in şampiyon olduğu Bundesliga'da 34. ve son haftada tüm maçlar aynı anda oynandı.

Düşme hattındaki takımlardan Wolfsburg, St. Pauli'yi deplasmanda 3-1 mağlup etti. Bu sonucun ardından Wolfsburg, Bundesliga'da kalmak adına play-out oynama hakkı elde etti.

Wolfsburg'a yenilen St. Pauli ile Mainz'a mağlup olan Heidenheim, Bundesliga'da küme düştü.