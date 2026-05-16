Fatih Karagümrük kazanarak lige veda etti!

MAÇTAN DAKİKALAR

10. dakikada orta sahadan aldığı topla rakip ceza yayına kadar giden Maestro'nun çektiği şutta kaleci Furkan Bekleviç, meşin yuvarlağı kornere çeldi.

22. dakikada Meschack'ın pasında savunma arkasına sarkan Ui-jo'nun ceza sahası sağ çaprazından vuruşunda kaleci Furkan Bekleviç, ayaklarıyla gole izin vermedi.

32. dakikada Alanyaspor öne geçti. Hadergjonaj'ın pasında sağ kanatta topla buluşan Meschack, dar açıdan yaptığı vuruşla meşin yuvarlağı ağlarla buluşturdu: 1-0.

Alanyaspor, ilk yarıyı 1-0 önde kapattı.

47. dakikada Fatih Karagümrük, beraberliği yakaladı. Larsson'un pasında ceza sahası ön çizgisi önünde topla buluşan Berkay Özcan, topukla meşin yuvarlağı Barış Kalaycı'ya aktardı. Ceza yayındaki Barış'ın pasında penaltı noktasının sağ tarafında topla buluşan Larsson'un vuruşunda meşin yuvarlak filelere gitti: 1-1.

67. dakikada Makouta'nın pasında sağ kanatta topla buluşan Meschack, ceza sahasına girdikten sonra çaprazdan vuruşunu yaptı. Kaleci Furkan Bekleviç, iki hamlede meşin yuvarlağı kontrol etti.

72. dakikada Fatih Karagümrük, penaltıdan öne geçti. Babicka, Enes Keskin'in kendisine ceza sahası içinde yaptığı müdahale sonrası yerde kaldı. Hakem Oğuzhan Aksu, VAR uyarısıyla pozisyonu izlemesinin ardından penaltı kararını verdi. Topun başına geçen Larsson, yaptığı sert vuruşla ağları havalandırdı: 2-1.

Fatih Karagümrük, maçtan 2-1'lik galibiyetle ayrıldı.

Haber Girişi Hakan Kurt - Editör