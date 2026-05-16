Haberler Spor Haberleri Futbol Haberleri Fenerbahçe, Eyüpspor maçına hazır!
Giriş Tarihi: 16.05.2026 16:55

Fenerbahçe, Eyüpspor maçına hazır!

Fenerbahçe, Süper Lig'in 34. ve son haftasında Eyüpspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarını noktaladı.

AA
Fenerbahçe, Eyüpspor maçına hazır!
  • ABONE OL

Trendyol Süper Lig'in 34. ve son haftasında yarın Eyüpspor'u konuk edecek Fenerbahçe, müsabakanın hazırlıklarını tamamladı.

Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamaya göre Fenerbahçe Can Bartu Tesisleri'ndeki antrenman, yardımcı antrenör Zeki Murat Göle yönetiminde gerçekleştirildi.

Isınma, çabukluk ve koordinasyon hareketleriyle başlayan antrenmanda futbolcular, 2 gruba ayrılarak 5'e 2 top kapma ve pas çalışması yaptı.

İdman, dar alanda yapılan çift kale maçlarla tamamlandı.

Fenerbahçe-Eyüpspor müsabakası, yarın saat 20.00'de Chobani Stadı'nda oynanacak.

Haber Girişi Hakan Kurt - Editör
#FENERBAHÇE #EYÜPSPOR #TRENDYOL SÜPER LİG #ZEKİ MURAT GÖLE

Sabah.com.tr Uygulamamızı İndirin

Uygulamalara Özel Ayrıcalıkları Keşfedin!
ARKADAŞINA GÖNDER
Fenerbahçe, Eyüpspor maçına hazır!
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA