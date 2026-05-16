Giriş Tarihi: 16.05.2026 19:00

Fenerbahçe'de son maç öncesi 3 sakatlık birden!

Fenerbahçe'de Marco Asensio, Sidiki Cherif ve Matteo Guendouzi sakatlıkları nedeniyle Eyüpspor maçında forma giyemeyecek.

AA Futbol
Fenerbahçe Kulübü, sakatlık nedeniyle 3 oyuncusunun Eyüpspor müsabakasında forma giyemeyeceğini açıkladı.

Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, Sidiki Cherif'te antrenmanda aldığı darbe sonrasında sağ ayak bileği travması tespit edildiği belirtildi.

Matteo Guendouzi'nin Konyaspor maçında baldır bölgesinde ağrı hissettiği ve tedavisine başlandığı, ayrıca Marco Asensio'nun ise dizindeki ağrıların arttığı kaydedildi.

Söz konusu 3 oyuncunun yarın ligin son haftasındaki Eyüpspor müsabakasında kadroda yer almayacağı bildirildi.

Haber Girişi Hakan Kurt - Editör
#MATTEO GUENDOUZİ #SİDİKİ CHERİF #MARCO ASENSİO #FENERBAHÇE #EYÜPSPOR

