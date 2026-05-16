Galatasaray Başkanı Dursun Özbek, 600 milyon euroluk hedefi açıkladı!

Aslantepe Vadisi projesine dair Dursun Özbek, "Aslantepe Vadisi sadece bir spor kompleksi değil, Galatasaray'ın 100 yılının geleceğidir. 165 bin metrekarelik dev bir yaşam ve spor merkezi kuruyoruz. Aslantepe Vadisi'nin tamamlanmasıyla birlikte 365 gün yaşayan bir spor kompleksi olacak. İmar planı onaylandı, bakanlık onayı alındı, ruhsatı alındı. Temel atma törenini yaptık. Yalnızca Türkiye'nin değil, Avrupa'nın en modern spor altyapılarından biri Galatasaray'ın olacak. Aslantepe'nin finansal kaynağı için çalışmalarımız devam ediyor. İlk aşamada kulüp yönetimi ve bağlı idari birimlerinin taşınacağı binayı yapmayı planlıyoruz. Rams Park'ta yapılan yatırımlarla stadyum deneyimini tamamen değiştirdik. Hem taraftar deneyimini büyüttük hem sponsorluk gelirlerimizi artırdık. Modern futbol sadece sahada oynanmıyor, marka gücüyle, teknolojiyle, deneyim ekonomisiyle büyüyor" açıklamasını yaptı.

Futbol takımının şampiyonluğuna dair Dursun Özbek, "Erkek futbol takımımız, üst üste 4'üncü toplamda 26'ıncı şampiyonluğu kazandı. Şampiyonluğumuzu kutladık. Her dakikası mükemmel bir geceyi tüm taraftarlarımızla birlikte yaşadık. Şimdi daha büyük hedefler için hazırlanmaya başlamanın zamanı. Göreve geldiğimizde amatör şubelerimizde her sene üstüne koyarak devam etme hedefimiz vardı. 4 senede bu anlamda çok başarılı olduk. Rekabetçi kimliğimizden vazgeçmeden Türk sporuna pırıl pırıl gençler yetiştirdik. Yüzlerce kupa ve madalya kazandık. Uluslararası arenada ülkemizi gururla temsil ettik. Aslantepe Vadisi'yle birlikte bu branşları başka seviyeye çekeceğiz" dedi.

Deprem bölgesine olan desteklerine parantez açan Dursun Özbek, "Galatasaray, yalnızca sahada kazanan bir kulüp değildir. Bulunduğu topluma karşı sorumluluğunun bilincinde olan büyük bir camiadır. Bu anlayışla hayata geçirdiğimiz Birlikte 1905 projesi, Galatasaray'ın dayanışma ruhunun en güçlü örneklerinden biri oldu. Deprem felaketinin ardından bölgeden elimizi hiç çekmedik, bugün de sahada çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Konteyner kentimizde çok önemli bir süreci geride bıraktık. İhtiyaç sahibi ailelerimizin yeni hayatlarına geçişlerine yardımcı oluyoruz" şeklinde konuştu.

Galatasaray'daki hedefleri ile ilgili Dursun Özbek, "Galatasaray'ın hedefi yalnızca Türkiye'de başarılı olmak değildir. Galatasaray, artık bir global spor markası olmak zorundadır. Önümüzdeki dönemde hedefimiz 150 milyon dijital takipçiye ulaşmak, Deloitte Para Ligi'nde ilk 15 kulüp arasına girmek, 600 milyon euro gelir seviyesine ulaşmak, Şampiyonlar Ligi'nde her sezon başarılarıyla konuşulan bir kulüp olmak istiyoruz. Biz küresel ölçekte rekabet eden bir organizasyon olmak zorundayız. Biz bu döneme yalnızca bir yönetim dönemi olarak görmüyoruz. Galatasaray'ın küresel dönüşüm dönemi olarak görüyoruz. Dünyadaki büyük kulüpler sadece sahada değil, ekonomide, teknolojide, marka gücünde yarışıyorlar. Galatasaray'ı dünyanın en güçlü aktörlerinden biri yapmak zorundayız. Büyük dönüşüm programını hazırladık" dedi.