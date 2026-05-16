Gençlerbirliğ’nde Trabzonspor mesaisi tamamlandı!

Gençlerbirliği, Trendyol Süper Lig'in 34. ve son haftasında yarın deplasmanda Trabzonspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarını tamamladı.

Kulübün açıklamasına göre Beştepe İlhan Cavcav Tesisleri'nde teknik direktör Metin Diyadin yönetiminde yapılan antrenman, ısınmaya yönelik koordinasyon ve sprint çalışmasıyla başladı. 5'e 2 top kapma oyunuyla devam eden antrenman, taktiksel varyasyonlar ve duran top organizasyonlarıyla sona erdi.

Gençlerbirliği Kulübü Başkanı Haydar Arda Çakmak ve yönetim kurulu üyeleri de sezonun son antrenmanını izledi.

Kırmızı-siyahlılarda Trabzonspor maçı öncesi cezalı oyuncu bulunmazken, tedavilerine devam edilen Dal Varesanovic, Thalisson Kelven ve Sekou Koita'nın kadroda yer alması beklenmiyor.

