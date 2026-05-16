Joao Pereira: Önümüzdeki sezon daha fazlasını isteyeceğim!

Portekizli teknik adam, gelecek sezon daha iyi olmaya çalışacaklarını dile getirerek, sözlerini şöyle tamamladı:

"Gelecek sezon için hatalarımızdan ders almalıyız. Şimdi dinlenme vakti. Önümüzdeki sezon daha fazlasını isteyeceğim. Daha sert olacağım. Alanyaspor'u üst seviyeye çıkarmaya çalışacağım. Oyuncularıma teşekkür ediyorum. Genel olarak iyi bir performans gösterdiler. İlk kez profesyonel bir ekipte bütün sezon boyunca takımın başında görev aldım. Çok fazla galibiyetimiz yok. Çok fazla beraberliğimiz var. Bu beraberliklerin bazıları adil değildi. Yönetim ve başkana teşekkür ediyorum. Bana karşı çok sabırlı davrandılar. Süper Lig'de çok fazla takımın hocası değişti ama yönetim bana sabır gösterdi. Sürece güvendiler. Geçen sezona göre daha iyi bir yerde ligi bitirdik. Şimdi önümüzdeki dönem için odaklanmamız lazım."

