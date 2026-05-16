Neden 100’e satayım!

Galatasaray Başkanı Dursun Özbek, Osimhen'in transfer sürecini A'dan Z'ye anlattı. ''Camia mutlu. O mutluluğu görmek bana keyif veriyor'' diyerek şampiyonluk sevincini paylaşan Özbek, "Osimhen için cesur davrandınız" yorumuna şu sözlerle cevap verdi: "Paran olabilir ama inandığın davan için cesaret olacak. Benim için bu kararı almak zor olmadı. Abdullah Kavukcu beni aradığında hiç düşünmeden işi bitirmesini söyledim. Şampiyonlar Ligi'nde o seviyede bir santrfor 35-40 milyon Euro'dan aşağı değil! 40 milyonu bilinmeyene vermek mi yoksa bildiğimiz, gördüğümüz Osimhen'e 75 vermek mi? Şu an Osimhen'i satışa koysak kaç eder? 100'e vermem, neden vereyim?" Başkan Özbek, Nijeryalı golcüyü övmeye devam etti: "Osimhen bizi cesaretlendirdi. Hem prestij hem fayda olarak üzerine düşeni yaptı. İyi ki transfer ettik."

BARIŞ ALPER YILMAZ İÇİMDEN ÖYLE GELDİ!

Barış Alper, sahneye, "Benim için arkamdan neler neler dediler. Gıyabımda konuşup yerden yere vurdular. Yok o bitti dediler. Adam olmaz dediler. Dedikleri olmadı maalesef yanıldılar" sözlerinin yer aldığı şarkı ile çıktı. Milli oyuncu kupa töreni sonrasında ise, "Bu şarkıyı farklı bir yere bağlamamak lazım, sözleri benim için çok anlamlı. İçimden o an öyle geldi. Umarım herkes beğenmiştir. Çok güzel bir gece" yorumunu yaptı.

BERNARDO SİLVA ATEŞI YAKTI

Galatasaray'ın transfer listesinde yer alan Manchester City'nin Portekizli yıldızı Bernardo Silva, geleceğiyle ilgili açıklama yaptı. 31 yaşındaki 10 numara, "Rekabetçi hissedebileceğim, hâlâ en üst seviyede oynayabileceğim ve ailemin de mutlu olacağı bir yer bulmak istiyorum. Aklımda bir fikir ve tercih ettiğim bir seçenek var, ancak ne olacağını göreceğiz. Gerçekten nerede olacağımı ben de bilmiyorum. Menajerime, Aston Villa maçından sonraki gün olan 25'inde kendisiyle konuşacağımı söyledim" dedi.

ROCKY BALBAO

Üst üste 4. şampiyonluğunu kutlayan Abdülkerim Bardakcı, gecenin yıldızlarındandı. Rocky filmlerinin müziği "Eye of the Tiger" şarkısı ile sahaya çıkan kaptan, pelerinini çıkardı, boks eldivenlerini giydi ve antrenörü ile birlikte boks yaptı.

BAŞKAN'DAN BÜYÜK VEFA

Galatasaray'ın şampiyonluk kutlamasında dikkat çeken anlar yaşandı. Taraftarlar, RAMS Park'ta cezaevinde bulunan kulübün eski Sportif A.Ş Başkan Vekili Erden Timur için tezahüratlarda bulundu. Başkan Dursun Özbek, bu tezahüratlardan sonra şampiyonluk platformuna gelirken yanında torunları ile birlikte Erden Timur'un oğlu vardı. Önce kürsüye çıkan, ardından da tribünleri dolaşan Özbek'e sarı-kırmızılılar büyük destek verdi. Tribünler uzun süre, "Büyük başkan' ve 'Bu taraftar seninle gurur duyuyor" tezahüratları yaptı.