Rafael Leao, Galatasaray taraftarını heyecanlandırdı!

Milan forması giyen Rafael Leao sosyal medya hesabından dikkat çeken bir hareket yaptı.
Serie A devinden ayrılmasına kesin gözüyle bakılan Rafael Leao, Galatasaray ile anılıyordu.
Fenerbahçe'nin de transfer listesinde olduğu belirtilen Rafael Leao, Galatasaray'ın yıldızlarının paylaşımlarına yoğunlaştı.
Rafael Leao'nun Victor Osimhen, Ismail Jakobs ve Leroy Sane'nin şampiyonluk kutlamaları paylaşımını beğendiği gözlemlendi.
26 yaşındaki kanat oyuncusu, bu sezon Milan'da 30 maça çıktı ve 10 gol ile 3 asist üretti.
Rafael Leao'nun Milan ile olan sözleşmesi 30 Haziran 2028'de sona erecek.
26 yaşındaki Portekizli yıldızın güncel piyasa değeri 65 milyon euro olarak gösteriliyor.