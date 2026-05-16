Haberler Spor Haberleri Futbol Haberleri Rafael Leao, Galatasaray taraftarını heyecanlandırdı!
Giriş Tarihi: 16.05.2026 21:43

Rafael Leao, Galatasaray taraftarını heyecanlandırdı!

Galatasaray’la da anılan Rafael Leao sosyal medya hesabından dikkat çeken bir hamlede bulundu.

Rafael Leao, Galatasaray taraftarını heyecanlandırdı!
  • ABONE OL

Milan forması giyen Rafael Leao sosyal medya hesabından dikkat çeken bir hareket yaptı.

Serie A devinden ayrılmasına kesin gözüyle bakılan Rafael Leao, Galatasaray ile anılıyordu.

Fenerbahçe'nin de transfer listesinde olduğu belirtilen Rafael Leao, Galatasaray'ın yıldızlarının paylaşımlarına yoğunlaştı.

Rafael Leao'nun Victor Osimhen, Ismail Jakobs ve Leroy Sane'nin şampiyonluk kutlamaları paylaşımını beğendiği gözlemlendi.

26 yaşındaki kanat oyuncusu, bu sezon Milan'da 30 maça çıktı ve 10 gol ile 3 asist üretti.

Rafael Leao'nun Milan ile olan sözleşmesi 30 Haziran 2028'de sona erecek.

26 yaşındaki Portekizli yıldızın güncel piyasa değeri 65 milyon euro olarak gösteriliyor.

Haber Girişi Hakan Kurt - Editör
#GALATASARAY #MİLAN #FENERBAHÇE #SERİE A #VİCTOR OSİMHEN #ISMAİL JAKOBS #LEROY SANE

Sabah.com.tr Uygulamamızı İndirin

Uygulamalara Özel Ayrıcalıkları Keşfedin!
  • ABONE OL
ARKADAŞINA GÖNDER
Rafael Leao, Galatasaray taraftarını heyecanlandırdı!
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA