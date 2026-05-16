Şampiyon tacını taktı

1987'de 14 senelik şampiyonluk hasreti son bulurken, Ali Sami Yen kapalısına "Yetmez bize bu kupa, hedef artık Avrupa" pankartı asılmıştı. O pankart dün İstanbul turu yapan takım otobüsünün üstünde açıldı ve hep daha iyisini hedefleyen Galatasaray'ın vizyonu özetlendi. Geçen sene Yenikapı'da yaşanan aksaklıklardan dersini alan sarıkırmızılı kulüp, bu kez kusursuza yakın bir organizasyona imza attı. 60 bine yakın taraftarı, rol çalmaya çalışan sanatçılar yerine Senfoni Orkestrası coşturdu. Drone şovda Şampiyonlar Ligi seviyesinin de üstüne çıkıldı. Bu sezonun gizli kahramanı taraftarlar, Dursun Özbek'i hak ettiği şekilde "Büyük başkan" diye onore ederken, 4 senelik bu dominasyonun temelini atan Erden Timur'u da unutmadı. Kutlamalarda assolist elbette futbolculardı ama sahneye ilk olarak malzemecisinden aşçısına A Takım personellerinin tek tek çağrılması, "Galatasaray bir his takımıdır" sözünün kutlamalara yansımasıydı.



İCARDİ DAMGASI

Geceye damgayı İcardi vurdu! Arjantinli kaptan, sahneye son çağrılan isim olurken Aşkın Olayım şarkısını tüm tribünler birlikte söyledi. İcardi'nin kız arkadaşı China Suarez gözyaşlarına engel olamadı. Sonrasında tüm takım sahnede daire şeklinde dizilirken ortaya geçen 33 yaşındaki yıldız, üçlü çektirdi ve tüm arkadaşları ile kucaklaştı.

HEDEF 5'TE 5!

Okan Buruk: "Bu kutlama her şeye değer. Bir kez daha anlıyorsunuz ne kadar önemli bir şey yaptığınızı. Herkese teşekkür ediyorum. Hedef üst üste 5. şampiyonluk." Osimhen: "Burada olmak çok güzel. Çok mutluyuz." Sara: "Çılgın anlar yaşıyoruz. Herkese çok teşekkürler." Abdülkerim: "Her sene olduğu gibi güzel bir kutlama. Tarih yazdık, çocuklarım şampiyonluklarla büyüdü." Yunus: "Gururluyum. Camiamıza armağan olsun."



SACHA BOEY'DEN FİLİSTİN'E DESTEK

SAHNEYE çıkan yabancı oyuncular, ülkelerinin bayraklarını sırtlarına asarken Sacha Boey, Filistin bayrağını tercih etti. Fransız oyuncu, Filistin halkına desteğini gösterirken bu hareket tribünlerden de büyük alkış aldı. Taraftarlar ise tezahüratlarla Boey'e destek oldu.



TORREIRA GÖZYAŞLARIYLA

SAHNEYE davet edilen Lucas Torreira, gözyaşlarına boğuldu. Uruguaylı oyuncuya takım arkadaşları tek tek sarılırken sosyal medya, Torreira'nın ayrılacağı iddiası ile çalkalandı.



CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN KABUL EDECEK

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, pazartesi günü Galatasaray'ı kabul edecek. 26. şampiyonluk sonrasında sosyal medyadan kulübü tebrik eden ve geçtiğimiz günlerde de G.Saray Başkanı Dursun Özbek ve teknik direktör Okan Buruk ile telefonda görüşen Cumhurbaşkanı Erdoğan, pazartesi günü de başkan, teknik direktör, futbolcuların yer alacağı kafileyi kabul edecek.