Samsunspor, son haftada Göztepe’yi mağlup etti!

Trendyol Süper Lig'in 34. ve son haftasında Samsunspor ile Göztepe kozlarını paylaştı. Samsunspor, Göztepe engelini 3-0'lık skorla geçti.
Samsunspor'un gollerini 36. dakikada Tanguy Coulibaly, 84. dakikada Elayis Tavşan ile 89. dakikada Marius Mouandilmadji kaydetti.
Göztepe'de Heliton, 81. dakikada kırmızı kartla cezalandırıldı.
Bu sonucun ardından Samsunspor puanını 51'e yükseltti.
Göztepe ise 55 puanla sezonu tamamladı.
MAÇTAN DAKİKALAR
10. dakikada Coulibaly'nin pasında Elayis Tavsan'ın şutunda kaleci Lis'ten dönen top, Mouandilmadji'nin önünde kaldı. Bu futbolcunun vuruşunda kaleci Lis, meşin yuvarlağı kontrol etmeyi başardı.
12. dakikada Antunes'in yerden pasında Taha Altıkardeş'in ceza sahası dışından çektiği şutta top az farkla yandan auta çıktı.
25. dakikada Juan'ın ceza sahasına yerden pasında topla buluşan Janderson'un çektiği şutu kaleci Okan Kocuk çıkarttı. Dönen topu defans uzaklaştırdı.
36. dakikada gelişen Samsunspor atağında Mouandilmadji'nin pasında ceza sahası içinde Coulibaly'nin şutunda defansa çarpan meşin yuvarlak, ağlarla buluştu: 1-0