Tanju Çolak’tan Galatasaray yönetimine sitem!





Eski Türk futbolcularının kulüpten uzaklaştırıldığını iddia eden Çolak, "Bülent Korkmaz, Tugay Kerimoğlu, Hasan Şaş, Ergün Penbe, Ümit Davala gibi bu takım için efsane olmuş isimleri çağırmıyorsunuz. Galatasaray'ı Galatasaray yapan bu Türk futbolculardır. O emeklere saygı duymuyorsunuz. Çok mu zor efsane Türk futbolculara değer vermek? Yerli futbolculardan bu kadar mı çekiniyorsunuz?" şeklinde konuştu.



Galatasaraylı kimliğinin tartışılamayacağını söyleyen Çolak, "Benim Galatasaraylılığımı kimse sorgulayamaz, haddine değil. Bugüne kadar 28 ile gittim. Gittiğim her yerde Galatasaraylı olduğumu söylüyorum ve bundan da gurur duyuyorum. Ama eski futbolcuları böyle davranarak kulüpten uzaklaştırıyorsunuz" diyerek kulüp yönetimine sitem etti.



Öte yandan geçtiğimiz aylarda Galatasaray'ın efsane isimlerinden olan Hasan Şaş da, yorumculuk yaptığı bir programda benzer ifadeler kullanarak, eski futbolculara vefa gösterilmemesinden dert yanmıştı.

