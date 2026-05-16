Trabzonspor-Gençlerbirliği karşılaşması öncesi akıllara “oynanmayan maç” geldi! Senaryo tersine dönebilir...

Trabzonspor, Trendyol Süper Lig'de sezonu Gençlerbirliği maçıyla kapatacak. Kritik karşılaşma öncesi dikkat çeken bir detay yeniden gündem oldu.

Başkent ekibi, maçı kaybederse diğer karşılaşmaların sonucuna göre küme düşme ihtimali bulunuyor. Gençlerbirliği'nin içinde bulunduğu durum, yıllar önce "oynanmayan maç" olarak hafızalara kazınan karşılaşmayı getirdi.

NE OLMUŞTU?

Türk futbolunun erken dönem profesyonel lig mücadelelerinden biri olan 1972-73 2. Lig Kırmızı Grup sezonunda, Trabzonspor ile Gençlerbirliği arasında oynanması gereken son hafta karşılaşması, futbol tarihine "oynanmayan maç" olarak geçti.

Sezonun son haftasına girilirken Trabzonspor ile Kayserispor zirve yarışında aynı puandaydı. Averaj avantajı Kayserispor'daydı ve Trabzonspor'un şampiyonluk umutlarını sürdürebilmesi için Gençlerbirliği karşısında farklı galibiyet alması gerekiyordu. Ancak Ankara temsilcisi Gençlerbirliği, Trabzon deplasmanına gitmesine rağmen maç günü sahaya çıkmadı.

Kulübün o dönem yaptığı açıklama ve çeşitli futbol arşivlerinde yer alan bilgilere göre, Gençlerbirliği kafilesi Trabzon'da yaşanan gergin ortam ve güvenlik endişelerini gerekçe göstererek maça çıkmama kararı aldı. Bunun üzerine karşılaşma oynanmadı ve Trabzonspor hükmen 3-0 galip sayıldı.

Bu sonuç Trabzonspor'un puanını yükseltse de, aynı sezon Kayserispor da rakibini farklı skorla mağlup ettiği için averaj üstünlüğünü korudu ve şampiyonluk ipini göğüsleyen taraf oldu. Trabzonspor ise yalnızca bir gol averajıyla Süper Lig biletini kaçırdı.

İki takımın yeniden karşı karşıya gelecek olması ise, bu tarihi olayın sosyal medyada yeniden gündeme taşınmasına neden oldu.