Haberler Spor Haberleri Futbol Haberleri Trabzonspor, Gençlerbirliği maçına hazır!
Giriş Tarihi: 16.05.2026 20:06

Trabzonspor, Gençlerbirliği maçına hazır!

Süper Lig'in 34. haftasında Gençlerbirliği ile karşılaşacak Trabzonspor'da hazırlıklar noktalandı.

AA
Trabzonspor, Gençlerbirliği maçına hazır!
  • ABONE OL

Trabzonspor, Trendyol Süper Lig'in 34. ve son haftasında yarın sahasında oynayacağı Gençlerbirliği maçının hazırlıklarını tamamladı.

Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde teknik direktör Fatih Tekke yönetimindeki antrenmanın ilk bölümünde oyuncular ısınma çalışması gerçekleştirdi. Bordo-mavililer, antrenmanı taktik çalışmayla tamamladı.

Antrenmanda, sakatlıktan dönen Edin Visca, Taha Emre İnce ve Boran Başkan yer alırken, tedavileri süren Savic, Batagov ve Okay Yokuşlu çalışmaya katılmadı.

Papara Park'ta yarın saat 20.00'de başlayacak karşılaşmayı hakem Atilla Karaoğlan yönetecek.

Haber Girişi Hakan Kurt - Editör
#TRABZONSPOR #GENÇLERBİRLİĞİ #SÜPER LİG

Sabah.com.tr Uygulamamızı İndirin

Uygulamalara Özel Ayrıcalıkları Keşfedin!
ARKADAŞINA GÖNDER
Trabzonspor, Gençlerbirliği maçına hazır!
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA