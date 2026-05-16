Trabzonspor'da Andre Onana kararı belli oldu!
Giriş Tarihi: 16.05.2026 19:23

Trabzonspor, sezon başında Manchester United’dan kiraladığı Andre Onana ile ilgili kararını verdi.

YUNUS EMRE SEL
Fatih Tekke yönetimindeki Trabzonspor'da kurmaylar gelecek sezon için transfer çalışmaları ve kadro planlamasına başladı.

Türkiye Kupası'nda final oynayacak olan bordo-mavililer, Andre Onana ile ilgili kararını verdi.

Trabzonspor, Manchester United'dan kiraladığı Andre Onana'yı gelecek sezon da kadrosunda tutmak istiyor.

Bordo-mavililer, Andre Onana'yı yeniden kiralamak için Manchester United'a yeni teklif yapacak.

30 yaşındaki Kamerunlu eldiven, bu sezon 32 maçta forma şansı buldu. Andre Onana bu süreçte 6 müsabakada kalesini gole kapadı.

Hakan Kurt - Editör
