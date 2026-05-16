Trabzonspor’da Andre Onana kararı belli oldu!

Fatih Tekke yönetimindeki Trabzonspor'da kurmaylar gelecek sezon için transfer çalışmaları ve kadro planlamasına başladı.
Türkiye Kupası'nda final oynayacak olan bordo-mavililer, Andre Onana ile ilgili kararını verdi.
Trabzonspor, Manchester United'dan kiraladığı Andre Onana'yı gelecek sezon da kadrosunda tutmak istiyor.
Bordo-mavililer, Andre Onana'yı yeniden kiralamak için Manchester United'a yeni teklif yapacak.
30 yaşındaki Kamerunlu eldiven, bu sezon 32 maçta forma şansı buldu. Andre Onana bu süreçte 6 müsabakada kalesini gole kapadı.