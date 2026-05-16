Haberler Spor Haberleri Futbol Haberleri U19 PAF Ligi’nde üst üste 3. kez şampiyon Trabzonspor!
Giriş Tarihi: 16.05.2026 18:08

U19 PAF Ligi’nde üst üste 3. kez şampiyon Trabzonspor!

Trabzonspor, U19 PAF Ligi’nde bitime bir hafta kala şampiyonluğunu ilan etti.

U19 PAF Ligi'nde bitime bir hafta kala şampiyon belli oldu. Trabzonspor, U19 PAF Ligi'nde üst üste üçüncü kez şampiyonluğunu ilan etti.

Göztepe'nin aldığı sonuç sonrası zirvedeki yerini garantileyen Trabzonspor, önemli bir başarıya daha imza attı.

Trabzonspor, U19 PAF Ligi'nin son haftasında Gençlerbirliği ile oynayacağı maça şampiyon apoletiyle çıkacak.

Trabzonspor'dan yapılan açıklamada, "Bu büyük başarıda emeği bulunan futbolcularımızı, teknik ekibimizi ve tüm çalışma arkadaşlarımızı yürekten tebrik ediyor, başarılarının devamını diliyoruz" ifadeleri kullanıldı.

Haber Girişi Hakan Kurt - Editör
