Haberler Spor Haberleri Futbol Haberleri Xabi Alonso, Chelsea ile anlaşma sağladı!
Giriş Tarihi: 16.05.2026 20:24

Xabi Alonso, Chelsea ile anlaşma sağladı!

Premier Lig ekiplerinden Chelsea’nin teknik direktörlük görevi için Xabi Alonso ile anlaştığı öğrenildi.

Real Madrid'den ayrıldıktan sonra boşa çıkan Xabi Alonso için dikkat çeken bir iddia ortaya atıldı.

İspanyol teknik adamın, Premier Lig devlerinden Chelsea ile anlaştığı aktarıldı.

RMC Sport'un haberine göre; Chelsea'nin Xabi Alonso ile prensipte anlaşma sağladığı vurgulandı.

44 yaşındaki teknik direktör, bu sezon Real Madrid'in başında çıktığı 28 maçta 2.25 puan ortalaması yakalamıştı.

Real Madrid altyapısında teknik direktörlüğe başlayan Xabi Alonso daha sonra Real Sociedad B Takımı ve Bayer Leverkusen'i çalıştırmıştı.

Xabi Alonso teknik direktörlük döneminde şu ana kadar 1 Bundesliga, 1 Almanya Kupası ve 1 Almanya Süper Kupası şampiyonluğu yaşadı.

Haber Girişi Hakan Kurt - Editör
