Xabi Alonso, Chelsea ile anlaşma sağladı!

44 yaşındaki teknik direktör, bu sezon Real Madrid'in başında çıktığı 28 maçta 2.25 puan ortalaması yakalamıştı.

Real Madrid altyapısında teknik direktörlüğe başlayan Xabi Alonso daha sonra Real Sociedad B Takımı ve Bayer Leverkusen'i çalıştırmıştı.

Xabi Alonso teknik direktörlük döneminde şu ana kadar 1 Bundesliga, 1 Almanya Kupası ve 1 Almanya Süper Kupası şampiyonluğu yaşadı.

