Blöf mü gerçek mi!

Galatasaray
ile sözleşmesi bitecek olan Mauro İcardi
'nin durumu kesinleşmedi. Sarı-kırmızılı yönetim ile Arjantinli yıldızın menajeri Pino, önümüzdeki günlerde bir araya gelip görüşme gerçekleştirecek. Galatasaray'ın, İcardi'ye 4 milyon Euro bütçe ayırdığı öğrenildi. 10 milyon Euro maaşı olan 33 yaşındaki forvet ise dün sosyal medyadan uzun bir mesaj paylaşırken, "Teşekkürler Galatasaray. Beni sevilmiş, saygı görmüş hissettirdiğin için" ifadeleri dikkat çekti. İcardi'nin, veda niteliği taşıyan bu paylaşımı taraftarı arkasına alarak masaya güçlü oturmak için yaptığı kulislerde konuşuluyor. Tecrübeli futbolcu 2 yıllık sözleşme beklerken, Galatasaray ise 1 senelik kontrat önerecek.