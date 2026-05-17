Blöf mü gerçek mi!

Giriş Tarihi: 17.05.2026

İcardi sosyal medya hesabından veda gibi bir paylaşım yaptı. G.Saray ile Arjantinli yıldızın menajeri, önümüzdeki günlerde masaya oturacak. Ancak tecrübeli futbolcu, “Teşekkürler Galatasaray” mesajıyla kafaları karıştırdı

Galatasaray ile sözleşmesi bitecek olan Mauro İcardi'nin durumu kesinleşmedi. Sarı-kırmızılı yönetim ile Arjantinli yıldızın menajeri Pino, önümüzdeki günlerde bir araya gelip görüşme gerçekleştirecek. Galatasaray'ın, İcardi'ye 4 milyon Euro bütçe ayırdığı öğrenildi. 10 milyon Euro maaşı olan 33 yaşındaki forvet ise dün sosyal medyadan uzun bir mesaj paylaşırken, "Teşekkürler Galatasaray. Beni sevilmiş, saygı görmüş hissettirdiğin için" ifadeleri dikkat çekti. İcardi'nin, veda niteliği taşıyan bu paylaşımı taraftarı arkasına alarak masaya güçlü oturmak için yaptığı kulislerde konuşuluyor. Tecrübeli futbolcu 2 yıllık sözleşme beklerken, Galatasaray ise 1 senelik kontrat önerecek.
