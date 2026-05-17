CANLI | Süper Lig’de Fenerbahçe - Eyüpspor maçı!

Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig'in 34. ve son haftasında Eyüpspor ile karşı karşıya gelecek. Müsabaka Chobani Stadyumu'nda oynanacak.
Karşılaşmada Mehmet Türkmen düdük çalacak. Mehmet Türkmen'in yardımcılıklarını Süleyman Özay ile Samet Çiçek üstlenecek.
VAR'da Bülent Birincioğlu, AVAR'da ise Samet Çavuş görev alacak.
Fenerbahçe - Eyüpspor maçı saat 20.00'de başlayacak.
Müsabakanın canlı anlatımını haberimizden takip edebilirsiniz.
MUHTEMEL İLK 11'LER
Fenerbahçe: Mert Günok, Semedo, Yiğit Efe Demir, Oosterwolde, Brown, Kante, İsmail Yüksek, Fred, Musaba, Oğuz Aydın, Kerem Aktürkoğlu.
Eyüpspor: Jankat Yılmaz, Calegari, Bedirhan Özyurt, Claro, Umut Meraş, Taşkın İlter, Legowski, Baran Ali Gezek, Radu, Metehan Altunbaş, Umut Bozok.