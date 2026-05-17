CANLI | Süper Lig’de Trabzonspor - Gençlerbirliği maçı!

Trendyol Süper Lig'in 34. ve son haftasında Trabzonspor, Gençlerbirliği ile karşı karşıya gelecek. Müsabaka Papara Park'ta oynanacak.
Mücadelede Atilla Karaoğlan düdük çalacak. Atilla Karaoğlan'ın yardımcılıklarını Ceyhun Sesigüzel ile Suat Güz üstlenecek.
VAR'da Abdullah Buğra Taşkınsoy, AVAR'da ise İbrahim Çağlar Uyarcan görev alacak.
Trabzonspor - Gençlerbirliği maçı saat 20.00'de başlayacak.
MUHTEMEL İLK 11'LER
Trabzonspor: Onuralp Çevikkan, Pina, Salih Malkoçoğlu, Nwaiwu, Lovik, Bouchouari, Oulai, Ozan Tufan, Augusto, Nwakaeme, Umut Nayir.
Gençlerbirliği: Velho, Pereira, Goutas, Zuzek, Hanousek, Oğulcan Ülgün, Dele-Bashiru, Tongya, Cihan Çanak, Metehan Mimaroğlu, Traore.