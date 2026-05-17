Christ Oulai, Türkiye Kupası hedefini açıkladı!

Süper Lig'in 34. ve son haftasında Gençlerbirliği'ne 3-0 mağlup olan Trabzonspor'da Christ Oulai açıklamalarda bulundu.

Müsabakayı değerlendiren Christ Oulai, "İyi oynayan bir rakiple karşılaştık, biz de iyiydik ama istediğimizi yapamadık bugün. Buraya gelen herkese teşekkür ediyorum. Takım arkadaşlarıma da teşekkür ediyorum. Sezonu iyi şekilde, kupa finalini kazanarak bitirmek istiyoruz" dedi.

Bireysel performansına dair soruya Christ Oulai, "Benim adıma iyi bir sezon geçti. Takım arkadaşıma ve özellikle hocama teşekkür ediyorum. Şu an 3. konumdayız ama şampiyon da olabilirdik. Daha iyi şeyler yapabilirdik. Bunu da hak ettik. Herkese teşekkür etmek istiyorum" cevabını verdi.

