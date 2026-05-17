Fatih Terim, eski öğrencilerinin maçında

Trendyol Süper Lig'in 34. ve son haftasında Kasımpaşa ile Galatasaray, Recep Tayyip Erdoğan Stadyumu'nda karşı karşıya gelirken, Teknik Direktör Fatih Terim de müsabakayı takip etti. Terim, eski öğrencileri olan Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk ile Kasımpaşa Teknik Direktörü Emre Belözoğlu'nun arasında oynanan mücadeleyi protokol tribününden izledi.Öte yandan Emre Belözoğlu da cezası nedeniyle karşılaşmayı tribünde kendisi için ayrılan alandan takip etti. Paşa'da saha kenarında yardımcı antrenör İlker Püren yer aldı.