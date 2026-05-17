Haberler Spor Haberleri Futbol Haberleri Fenerbahçe'de Fred'den son 3 maçta 5 gole etki!
Giriş Tarihi: 17.05.2026 22:22

Fenerbahçe'de Fred'den son 3 maçta 5 gole etki!

Eyüpspor maçında Fenerbahçe formasıyla gol sevinci yaşayan Fred, son 3 maçta 5 gole doğrudan etki etti.

İHA
Fenerbahçe’de Fred’den son 3 maçta 5 gole etki!
  • ABONE OL
Trendyol Süper Lig'in 34. ve son hafta maçında Fenerbahçe, Eyüpspor ile karşılaşırken Fred 1 gole imza attı. Müsabakanın 68. dakikasında sol kanattan gelişen atak sonrası Fred, arka direkte yaptığı vuruşla topu filelere gönderdi. Sezonun ilk haftalarında takımın değişmez isimlerinden olan ve sonrasında rotasyona giren Fred, ligde son 3 maçta ise 11'de kendisine yer buldu. Fred, Marco Asensio'nun da sakatlığı nedeniyle 10 numara bölgesinde görev yaptı. Başakşehir karşılaşmasında 2 asist yapan Fred, Konya deplasmanında ise 2 gole imza attı. 33 yaşındaki orta saha Eyüpspor filelerini de 1 kez sarsarken, bu süreçte 5 gole doğrudan katkı sağladı.

Fred, Süper Lig'de 15'i ilk 11 olmak üzere 30 maçta forma giydi ve 3 gol, 5 asistlik performans sergiledi.

Haber Girişi Hakan Kurt - Editör
#FENERBAHÇE #EYÜPSPOR #FRED #SÜPER LİG

Sabah.com.tr Uygulamamızı İndirin

Uygulamalara Özel Ayrıcalıkları Keşfedin!
ARKADAŞINA GÖNDER
Fenerbahçe'de Fred'den son 3 maçta 5 gole etki!
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA