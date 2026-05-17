Fenerbahçe’de Kerem Aktürkoğlu’ndan transfer sözleri! ‘Pişmanlık yaşamayacağım’

Süper Lig'in 34. ve son haftasında Eyüpspor ile 3-3 berabere kalan Fenerbahçe'de Kerem Aktürkoğlu açıklamalarda bulundu.

Fenerbahçe'ye sezon başında imza atan Kerem Aktürkoğlu, "Fenerbahçe forması giydiğim için çok mutlu ve gururluyum. Bir an bile bu formayı giydiğim için pişmanlık yaşamayacağım. Bu öncelikle bilinsin" dedi.

Kerem Aktürkoğlu şu şekilde devam etti: "Daha güzel şeyler yaşatmak isterdik ama her şey de hayır var. Ne olacağını bundan sonra bilemeyiz. Taraftara ve camiama inanıyorum. Galibiyetle bitirmek isterdik, üzgünüz. Onlardan özür dileriz."