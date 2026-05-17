Hakan Çalhanoğlu geleceğine dair konuştu!

Serie A ve İtalya Kupası'nda şampiyon olan Inter, taraftarının önünde tören düzenledi.
Milli futbolcu Hakan Çalhanoğlu, Inter'in şampiyonluk kutlamalarında açıklamalarda bulundu.
Çok mutlu olduğunu belirten Hakan Çalhanoğlu, "Kazandığımız için gerçekten çok mutluyuz. Yazdan sonra bunu hak ettik. Hocaya teşekkür etmek istiyorum. Onunla çok konuştuk ve bana her zaman destek oldu" sözlerini dile getirdi.
Hakan Çalhanoğlu şu şekilde devam etti: "Hepiniz biliyorsunuz, adım her yerde geçiyordu ama ben hep sessiz kaldım. Dışarıdan her zaman ortalığı karıştırıyorlar ama içeride her şey temiz. Biz hep birbirimize yakınız. Ne zaman bizi zor durumda görseler, cevabımızı sahada verdik. Inter ailesi her zaman burada."
Son olarak geleceği ile ilgili konuşan Hakan Çalhanoğlu, "Şu an Dünya Kupası'na odaklandım. İtalya'da mutluyum, gelecekte ne olacağını göreceğiz. Çocuklarım da burada mutlu. Bakalım ileride ne olacak" ifadelerini kullandı.