Hakan Çalhanoğlu geleceğine dair konuştu!

Hakan Çalhanoğlu şu şekilde devam etti: "Hepiniz biliyorsunuz, adım her yerde geçiyordu ama ben hep sessiz kaldım. Dışarıdan her zaman ortalığı karıştırıyorlar ama içeride her şey temiz. Biz hep birbirimize yakınız. Ne zaman bizi zor durumda görseler, cevabımızı sahada verdik. Inter ailesi her zaman burada."

Son olarak geleceği ile ilgili konuşan Hakan Çalhanoğlu, "Şu an Dünya Kupası'na odaklandım. İtalya'da mutluyum, gelecekte ne olacağını göreceğiz. Çocuklarım da burada mutlu. Bakalım ileride ne olacak" ifadelerini kullandı.

Haber Girişi Hakan Kurt - Editör