Hakkıyla oynadı rekorla kalıyor!

Trabzonspor, sezon başında satın alma opsiyonuyla Beşiktaş'tan kiraladığı Ernest Muçi'nin bonservisini almaya karar verdi. 25 yaşındaki on numara için uzun süredir siyah-beyazlıların nabzını yoklayan ve 8.5 milyon Euro'luk satın alma opsiyonunu düşürmeye çalışan Karadeniz kulübü, beklediği olumlu geri dönüşü alamadı. Beşiktaş indirime yanaşmasa da Muçi, performansıyla ve takımda kalma arzusuyla da Trabzonspor'un rekor bonservisi gözden çıkarmasına sebep oldu. 34 maçta 15 gol ve 7 asist kaydeden Arnavut futbolcu, imzalar atıldığı takdirde Trabzon'un en fazla bonservis bedeli ödediği oyuncu olarak tarihe geçecek.

3 YILLIK İMZA ATACAK

Bu rekor, 6.9 milyon Euro ile 2014-15'te gelen Majeed Waris'e aitti. Bordo- mavililer, 8.5 milyon Euro'luk satın alma opsiyonunu 5 taksit halinde Beşiktaş'a verecek. Muçi ile de 3 yıllk sözleşme imzalanacak. Opsiyon için son gün 20 Mayıs…

FIRTINA LİGİ KAPATIYOR

Trabzonspor, Süper Lig'de sezonun son maçında bugün Gençlerbirliği'ni ağırlayacak. Ligi 3. sırada tamamlaması kesin olan ve haftaya cuma günü Konyaspor ile Ziraat Türkiye Kupası'nda final oynayacak Fırtına'da kalede genç file bekçisi Ahmet Doğan Yıldırım görev yapacak.