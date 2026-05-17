İyi ki Fenerbahçe değil Galatasaray olmuş!

2021-2022 sezonu sona erdiğinde puan tablosunda Galatasaray 13. sırada yazıyordu. Olağanüstü seçime giden sarıkırmızılı kulüpte umutsuzluk hakimdi. Kaybettiği iki seçimin ardından geri dönen başkan Dursun Özbek'in 2022 yazında ilk transferi Abdülkerim Bardakcı oluyordu… Erden Timur faktörüyle Fenerbahçe yerine Galatasaray'ı tercih eden Abdülkerim, 2011'de Selçuk İnan'ın yaptığı etkiye benzer ezeli rekabette kırılmaya sebep oldu. Üst üste gelen 4 şampiyonlukta Aslan'ın vazgeçilmezi olan Abdülkerim Bardakcı, duygularını SABAH Spor'a anlattı.

BÖYLE BİR MUTLULUK HERKESE NASİP OLMAZ



28 yaşında Galatasaray'a geldin. Geç keşfedildiğini düşünmüyor musun?

Geç olsun güç olmasın (gülerek)! Yıllarca bir alt ligde farklı takımlara kiralık gittim ama sürekli oynamak beni geliştirdi. Bu süreç beni önce Konyaspor'a, sonra Galatasaray'a hazırladı. Çalışmayı hiç bırakmadım. Her sezon daha çok çalıştım. Herkese nasip olmaz 4 sezon üst üste şampiyonluk…

ADIMI TARİHE YAZDIRDIM



Peki en zor şampiyonluk hangisiydi?

En çok bu sezon zorlandığımızı düşünüyorum. Çünkü bizden başka kimse şampiyon olmamızı istemiyordu. Şampiyonlar Ligi'nde oynadığımız maçlar yorucuydu, özellikle psikolojik olarak bizi yıprattı diyebilirim. Liverpool'u yendikten sonra Süper Lig'e konsantre olmak kolay değil, sonuçta biz de insanız. Avrupa dönüşlerinde ligde canımı sıkan karşılaşmalar oldu ama rakibimizin kaybettiği puanlar o noktada bizi ateşledi.



Galatasaray'da hedefler bitmez. Yeni sezon için heyecanlı mısın?

Antalyaspor maçından sonra soyunma odasında gerçekten tek konuştuğumuz şey, üst üste 5. şampiyonluktu. Başka bir tarih yazabiliriz. Galatasaray tarihinde ismimi bir yerlere yazdırdığımı düşünüyorum. Daha da güzelleri olacak inşallah.

OSİMHEN SAĞ OLSUN TOP BİZE GELMİYOR



Victor Osimhen gibi yıldız bir futbolcuyla birlikte oynamayı anlatır mısın?

Savunma, forvetten başlar. Osimhen de bu alanda dünyanın en iyilerinden. Osimhen'e Yunus ve Gabi de (Sara) çoğu zaman preste eşlik ediyor ve savunmayı rahatlatıyor. Osimhen'in rakibe baskısı sayesinde çoğu zaman top bize gelmiyor ki…



4 sezonda önce Nelsson sonra Sanchez'le birlikte oynadın. Bu iki oyuncu hakkında neler söylersin?

Nelsson çok iyi bir kesici. Onunla birlikte oynarken oyun kurma benim üzerimden oluyordu. Sanchez'le daha farklı bir ikili olduk. Sanchez de oyun kuruyor, çabuk bir stoper. Birbirimizi tamamladığımızı düşünüyorum.



Peki arkandaki isme gelelim… Muslera'dan sonra Uğurcan'ın bu kadar başarılı olmasını bekliyor muydun?

Türkiye içinden zaten başka bir isim Muslera'nın yerini dolduramazdı. Milli takımda da birlikte oynadığım ve tanıdığım için Uğurcan'ın gelmesini istiyordum. Çünkü Galatasaray'a hemen uyum sağlayacağını biliyordum. Göreceksiniz Uğurcan daha da başarılı olacak.

KUTLAMAYA DAMGA VURDU!

Üst üste 4. şampiyonluğunu kutlayan Abdülkerim Bardakcı, RAMS Park'ta düzenlenen kutlamada gecenin en çok dikkat çeken isimlerinden biri oldu. Rocky filmlerinin müziği "Eye of the Tiger" şarkısı ile sahaya çıkan kaptan, pelerinini çıkardı, boks eldivenlerini giydi ve antrenörü ile birlikte boks yaptı.

TARAFTARLARIMIZ HEP BENİM ARKAMDA DURDU



Bundan 4 sene önceye gidelim Abdülkerim… Fenerbahçe yerine Galatasaray'a geldin. O süreçte yaşananlar hakkında neler söylersin?

Her zaman söylüyorum; iyi ki Galatasaray olmuş. Benim kaderimde Galatasaray varmış… Dört sene üst üste şampiyonlukla tarih yazmayı başardık.



Galatasaray kariyerine aslında şanssız bir başlangıç yapmıştın. Hatalı pasın ve kaybedilen Giresunspor maçı…

Sainz topu kaptığında stattan çıkan o ses inanır mısın hâlâ kulaklarımda! Psikolojik açıdan güçlü biri olsam da gerçekten çok üzülmüştüm. Ama taraftar hep arkamda durdu ve bana destek oldu. Bu performansta Galatasaray taraftarının katkısı çok.

ÇOCUKLARIM EVDE BİLE FORMA GİYİYOR



Çocuklarınla seremoniye çıkmaya başladın. Seni motive ediyorlar mı?

Çocuklarım Alara ve Aren, inanın en büyük Galatasaraylı onlar. Evde bile sürekli formayla geziyorlar. Aren daha konuşmaya başlamadı ama hep 'lay lay' diye tezahürat yapmaya çalışıyor. Alara ilk çocuğum, hele kız çocuğu zaten başka oluyor. Oğlum Aren de canım ciğerim.



Memleketin Konya'da taraftarların tepkisiyle karşılaşıyorsun. Haftaya da Konyaspor-Trabzonspor Türkiye Kupası finali oynanacak…

Üzülüyorum tepkilere. Artık ailemi ne yazık ki Konya'da oynadığımız maçlara göndermiyorum. Konya benim memleketim, arkadaşlarımla hep görüşüyorum. Baba yerine koyduğum İlhan (Palut) hoca ile hâlâ konuşuyorum. İnşallah Türkiye Kupası'nı kazanacaklar.

HER İDMANDA 30-40 KAFA VURUŞU DENİYORUM



İcardi bu sezon gol sayısında Hagi'yi geçti. 4 sezonda toplamda 16 gol attın ve Galatasaray efsanesi Bülent Korkmaz'ın 18 golü bulunuyor. Bir rekor da yeni sezonda senden gelir mi?

Açıkçası sayıları bilmiyordum. İnşallah ben de Bülent Korkmaz gibi olurum. Bu sezon aslında şanssızdım gol konusunda. Her maç öncesi son ter idmanında kaleci antrenörümüz Can Okuyucu ile birlikte ekstra çalışıyorum; 30-40 kafa vuruşu deniyorum. Çalışmak tabii ki önemli ama kafa gollerinde içgüdü de belirleyici oluyor. Çok istediğin zaman bir şekilde o top sana gelip seninle buluşuyor. Gelecek sezon gollerimle de takıma katkı yapmayı çok isterim.



Peki asistlerine gelelim...

İlk sezonumda İcardi'ye Ümraniyespor maçında yaptığım orta hâlâ unutulmadı. Kariyer asistim oldu. Bu sezon Çaykur Rizespor maçında Osimhen'e attırdım. Hücuma çıktıkça deniyorum. Kestiğin ortaya illa ki İcardi ya da Osimhen hamle yapıyor.

AVRUPA'NIN DEV TAKIMLARI CEHENNEMDEN ÇIKAMADI



Peki başarında Okan Buruk faktörü oldu mu?

Olmaz olur mu… Çok anlayışlı bir teknik direktör Okan Buruk. Futbolcularla iletişimi mükemmel. Hocalıkta tekniktaktik bir yere kadar. Futbolculara dokunmanız, sohbet muhabbet etmeniz gerek. Okan hoca bu konularda çok başarılı. Tamamen saha içinde odaklanmamızı sağlıyor. Bu da başarıyı getiriyor.



Gelelim Galatasaray taraftarı ve RAMS Park atmosferine…

Stadımızda bizi gelip yenmek hiç öyle kolay değil! En son Liverpool ve Juventus bu atmosferden çıkamadı. Tezahürat sesi öyle yüksek ki saha içinde kimse birbirini duyamıyor. Rakiplerimiz için gerçekten cehennem oluyor ve onları zorluyor.

FOTOĞRAFLAR: BAHADIR BEYARSLAN