Haberler Spor Haberleri Futbol Haberleri Kayserispor, Süper Lig'e çıktığı gün ligdeki son maçını oynadı
Giriş Tarihi: 17.05.2026 21:11

Kayserispor, Süper Lig'e çıktığı gün ligdeki son maçını oynadı

17 Mayıs 2015 tarihinde şampiyonluk kupasını kaldırarak Süper Lig'e yükselen Kayserispor, aynı gün Süper Lig'deki son maçını oynadı.

İHA
Kayserispor, Süper Lig’e çıktığı gün ligdeki son maçını oynadı
  • ABONE OL
2014 -2015 sezonunda 1. Lig'de mücadele eden Kayserispor, 17 Mayıs tarihinde oynadıkları Karşıyaka maçı sonrasında şampiyonluk kupasını kaldırarak Süper Lig'e yükselen Kayserispor, 11 yıl aradan sonra yine 17 Mayıs tarihinde Süper Lig'deki son maçını oynadı. Geçtiğimiz hafta ligden düşmesi kesinleşen Kayserispor, sezonun son haftasında ağırladığı Konyaspor'u 2-1 mağlup ederek ligi 30 puanla noktaladı.
Sarı-kırmızılılar; önümüzdeki sezon Trendyol 1. Lig'de Süper Lig'e çıkmak için mücadele verecek.
#SÜPER LİG #KAYSERİSPOR #KONYASPOR #KARŞIYAKA

Sabah.com.tr Uygulamamızı İndirin

Uygulamalara Özel Ayrıcalıkları Keşfedin!
ARKADAŞINA GÖNDER
Kayserispor, Süper Lig'e çıktığı gün ligdeki son maçını oynadı
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA