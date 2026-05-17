Kerem Aktürkoğlu, Süper Lig’i 8 golle tamamladı!

Giriş Tarihi: 17.05.2026 22:19

Fenerbahçe'nin milli futbolcusu Kerem Aktürkoğlu, 2025-2026 sezonunda Süper Lig'de 8 gol atma başarısı gösterdi.

İHA
Trendyol Süper Lig'in 34. haftasında Fenerbahçe, evinde Eyüpspor ile karşılaşırken, sarı-lacivertlierin 2 golü Kerem Aktürkoğlu'ndan geldi. Müsabakanın 79. dakikasında Oğuz Aydın'ın pasında topu ağlara yollayarak takımı adına beraberlik golünü kaydeden Kerem, bu golden 3 dakika sonra ise skoru 3-2'ye getirdi.

Kerem Aktürkoğlu, bu sezon Süper Lig'de 29. maçına çıkarken 8 kez gol sevinci yaşadı. Kerem, UEFA Avrupa Ligi'nde 6, Turkcell Süper Kupa'da da 1 kez fileleri havalandırdı.

27 yaşındaki futbolcu ilk sezonunu yaşadığı Fenerbahçe'de 15 gole imza attı.
