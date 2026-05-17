Koleksiyoner Okan Buruk!

Giriş Tarihi: 17.05.2026

Galatasaray'ın başında teknik direktör olarak 4 Süper Lig, 1 Türkiye Kupası, 1 de Türkiye Süper Kupası kazanan Okan Buruk, hem futbolcu hem de hocalık kariyerinde 12 kez mutlu sona ulaştı. Sarıkırmızılı kulüp, Okan Buruk'un bu fotoğrafını sosyal medya hesaplarından paylaşırken, "Kupa koleksiyoneri" notunu düştü.

'AVRUPA'DA KUPAYA HAZIR OLUN'
23 Mayıs'ta gerçekleştirilecek seçime tek aday girecek olan G.Saray Başkanı Dursun Özbek, dün Galatasaray Adası'nda düzenlenen etkinlikte projelerini anlattı. Özbek'in en dikkat çeken sözü, Avrupa hakkındaydı. Başkan, "27. şampiyonluğa, Avrupa'da yeniden kupa kaldırmaya hazır mısınız" diyerek üyelere seslendi.

ASLAR İZİNDE YEDEKLER SAHNEDE
Galatasaray, sezonu Kasımpaşa ile oynayacağı maçla tamamlayacak. Şampiyonlukla rahatlayan sarı-kırmızılı takımın son sınavında az süre alan ve yedek kalmış isimler şans bulacak. Cezalı Osimhen kadroda olmayacak. Dünya Kupası'nda boy gösterecek Abdülkerim, Barış Alper ve Uğurcan gibi isimlere kutlamaların hemen ardından izin verildi.

