Manchester United, Nottingham Forest’ı 3 golle geçti!

Premier Lig'in 37. haftasında Manchester United ile Nottingham Forest karşı karşıya geldi. Manchester United, Nottingham Forest'ı 3-2'lik skorla mağlup etti.
Manchester United'ın gollerini 5. dakikada Luke Shaw, 55. dakikada Matheus Cunha ile 76. dakikada Bryan Mbeumo kaydetti. Nottingham Forest'ta fileleri 53. dakikada Morato ve 78. dakikada Morgan Gibbs-White havalandırdı.
Bu sonucun ardından Manchester United puanını 68'e yükseltti. Nottingham Forest ise 43 puanda kaldı.
Manchester United'dan ayrılacağı daha önce açıklanan Casemiro, Old Trafford'da oynanan maçtan sonra taraftarlara veda etti.