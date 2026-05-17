Metin Diyadin: Gençlerbirliği’nin varlığının devamı için çok önemliydi!

Trendyol Süper Lig'in son haftasında Trabzonspor'u deplasmanda 3-0 yenerek ligde kalan Gençlerbirliği'nin teknik direktörü Metin Diyadin, son iki maçta 6 puan alarak ligde kaldıkları için mutlu olduğunu söyledi.

Diyadin, maçın ardından düzenlenen basın toplantısında, son hafta olduğu için teknik bir yoruma girmenin anlamının olmadığını belirterek, "Bu maç Gençlerbirliği'nin sadece bir ligde tutunması değil varlığının devamı için çok önemliydi. Son iki maç 6 puan alarak ligde kaldık. Kulübü hem ligde tutma hem varlığının devamını başardığımız için ayrıca mutluyum." diye konuştu.

Diyadin, bir konuda açıklama yapmak istediğini ifade ederek, şunları kaydetti:

"Bir konuyu söylemek istiyorum, içimde kalan bir şeyi. Memleketimi biliyorum, insanını biliyorum. İki kelime ile geçeyim. Ben Gülbaharhatun Mahallesi'nde doğdum. Mezarlığım da şu anda Bahçecik'te. İki kelime herhalde herkese yeter. Biliyorum eleştirileri. Gençlerbirliği'nin bütün takımlarla rekabeti sadece sahadaki 90 dakikadır. Onun haricinde bir rekabeti hiç kimseyle yoktur. Sosyal medyayı biliyorum. İlk maçın içinde bir anlık biliyorum. Beni bilen bilir, bilmeyen kendi bilir diyerek kapatalım."

