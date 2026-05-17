Milli heyecan ATV’de!

Ziraat Türkiye Kupası'ndaki futbol şöleniyle taraftarları ekrana kilitleyen Turkuvaz Medya
, milli heyecanı da evlere taşıyacak. A Milli Takımımızın Dünya Kupası öncesinde gerçekleştireceği provalar, ATV
'den naklen yayınlanacak. Ay-Yıldızlı ekibimiz, 1 Haziran Pazartesi günü saat 20.30'da Chobani Stadyumu Fenerbahçe Şükrü Saracoğlu Spor Kompleksi'nde Kuzey Makedonya
'yı ağırlayacak. 7 Haziran Pazar günü ise ABD'nin Florida eyaletinin Fort Lauderdale kentindeki İnter Miami FC Stadyumu'nun ev sahipliğinde TSİ 01.00'de Venezuela
ile karşılaşacak. Bu özel müsabakalar, ATV'den izleyicilerle buluşacak.