Son dakika: 6 gollü maçta kazanan yok! Fenerbahçe ile Eyüpspor puanları paylaştı

F.BAHÇE İLK 11'İNDE 5 DEĞİŞİKLİK

Trendyol Süper Lig'in 34. ve son haftasında Eyüpspor'u konuk eden Fenerbahçe'de son oynadıkları Konyaspor maçına göre ilk 11'de 5 değişikliğe gidildi.

Chobani Stadı'nda oynanan karşılaşmada Konyaspor maçında ilk 11'de forma giyen Nelson Semedo, Jayden Oosterwolde ve Levent Mercan yedek soyunurken, Matteo Guendouzi ve Anderson Talisca da sakatlıkları nedeniyle kadroda yer almadı.

Bu futbolcuların yerine Mert Müldür, Yiğit Efe Demir, Archie Brown, İsmail Yüksek ve Oğuz Aydın ilk 11'de sahaya çıktı.

Eyüpspor karşısında kalede Mert Günok görev alırken, savunma hattını Mert Müldür, Yiğit Efe Demir, Çağlar Söyüncü ve Archie Brown oluşturdu. Orta ikilide İsmail Yüksek ile N'Golo Kante forma giyerken, hücumda Oğuz Aydın, Fred Rodrigues ve Anthony Musaba oynadı. Gol yollarında ise Kerem Aktürkoğlu şans buldu.

ALTYAPIDAN 6 İSİM KADRODA

Fenerbahçe'de Eyüpspor karşısında altyapıdan 6 isim kadroda şans buldu.

Sarı lacivertlilerde 19 yaşındaki kaleci Engin Can Biterge, 17 yaşındaki sol kanat Alaettin Ekici, 18 yaşındaki stoper Kamil Efe Üregen, 17 yaşındaki 10 numara Adnan Efe Fettahoğlu, 17 yaşındaki orta saha Yağız Şen ve 19 yaşındaki stoper Eren Sayar yedek kulübesinde forma bekledi.