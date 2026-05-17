Son dakika: Trabzonspor evinde Gençlerbirliği’ne takıldı!

Trendyol Süper Lig'in 34. ve son haftasında Trabzonspor, Gençlerbirliği ile karşı karşıya geldi. Müsabaka Papara Park'ta oynandı.
Mücadelede Atilla Karaoğlan düdük çaldı. Atilla Karaoğlan'ın yardımcılıklarını Ceyhun Sesigüzel ile Suat Güz üstlendi.
VAR'da Abdullah Buğra Taşkınsoy, AVAR'da ise İbrahim Çağlar Uyarcan görev aldı.
Trabzonspor, Gençlerbirliği karşısında sahadan 3-0 mağlup ayrıldı.
Gençlerbirliği'nin gollerini 45. dakikada Adama Traore, 88. dakikada Franco Tongya ile 90+3. dakikada Metehan Mimaroğlu kaydetti.
Bu sonucun ardından Trabzonspor sezonu 69 puanla üçüncü sırada noktaladı.
Gençlerbirliği ise puanını 34'e yükseltti.
İLK 11'LER
Trabzonspor: Onuralp Çevikkan, Pina, Salih Malkoçoğlu, Ozan Tufan, Boran Başkan, Bouchouari, Oulai, Augusto, Nwakaeme, Umut Nayir, Onuachu.
Gençlerbirliği: Velho, Pereira, Goutas, Zuzek, Hanousek, Oğulcan Ülgün, Dele-Bashiru, Tongya, Cihan Çanak, Metehan Mimaroğlu, Traore.
MAÇTAN DAKİKALAR
7. dakikada Nwakaeme'nin sağdan kullandığı köşe atışında, ceza alanı içinde Ozan Tufan'ın kafa vuruşunda kaleci Velho, topu kornere çeldi.
16. dakikada Nwakaeme'nin soldan ortasında, ceza alanı içinde Onuachu'nun kafa vuruşunda, top üsten auta gitti.
18. dakikada Bouchouari'nin ceza yayı çizgisi üzerinden şutunda kaleci Velho'dan dönen topu Onuachu tamamlayarak filelere gönderdi. Ancak bu oyuncu ofsaytta olduğu için gol geçersiz sayıldı.
20. dakikada Pina'nın sağdan ortasında, ceza alanı içinde Onuachu'nun kafa vuruşunda Velho çelerek yerden havalanan topa sahip oldu.
30. dakikada sağ taraftan ceza alanına giren Pina'nın rakibinden sıyrılarak yaptığı vuruşta top kaleci Velho'da kaldı.
44. dakikada Pereira'nın sağdan ortasında arka direkte altıpas içinde Metehan Mimaroğlu'nun kafa vuruşunda top auta çıktı.
45. dakikada Metehan Mimaroğlu'nun soldan ortasında, altıpas içinde yükselen Traore kafayla topu filelere gönderdi: 0-1
Maçın ilk yarısı, Natura Dünyası Gençlerbirliği'nin 1-0'lık üstünlüğüyle sona erdi.
50. dakikada ceza alanı dışından Metihan Mimaroğlu'nun şutunda kaleci Onuralp Çevikkan, iki hamlede topu kontrol etti.
59. dakikada Nwakaeme'nin sağ taraftan kullandığı köşe atışında, ceza alanı içinde iyi yükselen Onuachu'nun kafa vuruşunda top kaleci Velho'da kaldı.
76. dakikada Tongya'nın soldan ortasında, ceza alanında Traore'nin kafa vuruşunda kaleci Onuralp Çevikkan topa sahip oldu.
88. dakikada sol taraftan Abdurrahim Dursun'un pasında, yakın mesafeden Tongya kaleci Onuralp Çevikkan'ın solundan filelere gönderdi: 0-2
90+3. dakikada konuk takım farkı 3'e yükseltti. Tongya'nın pasında sağ taraftan rakiplerinden sıyrılarak ceza alanı son çizgisine inen Metehan Mimaroğlu'nun şutunda top filelere gitti: 0-3
Natura Dünyası Gençlerbirliği, karşılaşmadan 3-0 galip ayrılarak ligde kaldı. Karşılaşmanın ardından konuk takım, galibiyeti kendilerini Trabzon deplasmanında yalnız bırakmayan taraftarlarıyla kutladı.
FATİH TEKKE'DEN 5 DEĞİŞİKLİK
Gençlerbirliği karşısında 2-1 galip gelerek finale yükselen ve 22 Mayıs Cuma günü Konyaspor ile Antalya'da karşılaşacak bordo-mavili takımda, teknik direktör Fatih Tekke kadroda değişikliğe gitti.
Bordo-mavili takımda kalede Onana'nın yerine Onuralp Çevikkan, stoperde Nwaiwu yerine Ozan Tufan, sol bekte Lovik'in yerine Boran Başkan, sağ kanatta Zubkov'un yerine Augusto, Muçi'nin yerine de Umut Nayir görev yaptı.
Boran Başkan, Trabzonspor A takımında ilk kez ilk 11'de forma giydi.
TRABZONSPOR'DA 8 EKSİK
Karadeniz ekibinde sakatlıkları bulunan Folcarelli, Savic, Mustafa Eskihellaç, Zubkov, Okay Yokuşlu, Batagov, tercihen Onana ve kart cezalısı olan Muçi, olmak üzere 8 oyuncu kadroda yer almadı.
Bordo-mavili takımın maç kadrosunda altyapıdan 9 oyuncu yer aldı. Altyapıdan Salih Malkoçoğlu ve Boran Başkan ilk 11'de yer alırken, yedek kulübesinde ise Ahmet Doğan Yıldırım, Erol Can Çolak, Onuralp Çakıroğlu, Yiğithan Çubukçu, Oğuzhan Ertem, Esat Yiğit Alkurt ve Taha Emre İnce bulundu.