Süper Lig’de dün

K.GÜMRÜK'TEN 3 PUANLI VEDA

Ligden düşmesi kesinleşen Fatih Karagümrük, son maçında Alanyaspor'u 2-1 mağlup etti. Atatürk Olimpiyat Stadı'nda oynanan mücadelede İstanbul ekibinin gollerini 47 ve 72. dakikalarda Sam Larsson attı. Akdeniz temsilcisinin tek sayısı ise 32. dakikada Meschack'tan geldi.

BAŞAKŞEHİR KAZANDI AVRUPA'YI BEKLİYOR

Başakşehir, Gaziantep FK'yı deplasmanda 2-1 yendi. Turuncu-lacivertlilerin gollerini Selke ve Shomurodov (pen.) kaydetti. Ev sahibi takımın tek sayısı Lungoyi'den geldi. Trabzonspor eğer Türkiye Kupası'nı kazanırsa, sezonu 5. sırada tamamlayan Başakşehir Konferans Ligi'ne gidecek.

GÖZTEPE'NİN HAYALİNİ SAMSUNSPOR BİTİRDİ

Samsunspor, evinde Göztepe'yi 3-0 mağlup etti. Karadeniz kulübünün gollerini 36'da Coulibaly, 85'te Elayis Tavsan ve 89'da Mouandilmadji attı. İzmir ekibinde Heliton 81'de kırmızı kart gördü. Göztepe ligi 6. sırada bitirdi ve Konferans Ligi ihtimali kalmadı.