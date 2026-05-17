Tarık ile 3 yıl daha

Fenerbahçe, sözleşmesi sezon sonunda sona erecek Tarık Çetin ile 3 yıllık yeni kontrat imzaladığını açıkladı. Birçok takımın transfer listesinde bulunan 29 yaşındaki eldiven, 2029'a kadar sarı-lacivertli formayı terletecek. Yapılan açıklamada, "Tarık Çetin 3 yıl daha Fenerbahçemizde! Futbol Akademimizde yetişen ve geçtiğimiz sezon Futbol A Takımımıza transfer edilen Tarık Çetin'in sözleşmesi, uzatılmıştır" ifadeleri kullanıldı. Deneyimli oyuncu, bu sezon 4 müsabakada kaleyi korumuştu.

MUTLU BİTİRELİM

Fenerbahçe, sezonun son maçında Eyüpspor'u konuk edecek. Ligi ikinci sırada tamamlamayı garantileyen sarı- lacivertlilerde 5 eksik bulunuyor. Kaleci Ederson'un yanı sıra Talisca, sakatlanan Cherif, ameliyat edilecek Nene ve teknik kararla Guendouzi forma giyemeyecek. Antrenör Zeki Murat Göle ve oyuncular kapanışı, taraftarlarının önünde galibiyetle yapmak istiyor.