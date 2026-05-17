Trabzonspor’da Fatih Tekke’den transfer ve Türkiye Kupası sözleri!

Süper Lig'in 34. ve son haftasında Gençlerbirliği'ne 3-0 mağlup olan Trabzonspor'da teknik direktör Fatih Tekke mücadeleyi değerlendirdi.

Transfer çalışmalarına dair Fatih Tekke, "Transfer konusunda geçen seneden daha zor şartlar bekliyor bizi. Yapılacak şey çok net, görülen eksikler çok net. Başkanımızın isteği ve arzusu çok iyi ama ekonomik şartlar... İstediğimiz oyuncuların gelmesini engelliyor. İşimiz zor ama çalışmaya devam edeceğiz" dedi.

Sezonu değerlendiren Fatih Tekke, "Sezon gayet iyi geçti. Daha iyisi olabilir miydi? Çok olumlu bir sezon geçti. İçerideki oyuncuların değerleri de arttı. Avrupa'da bunu göstermek, gösterebilmek... Bu önemli" şeklinde konuştu.