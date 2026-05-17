Trabzonspor’da Paul Onuachu kulüp tarihine geçti!

Trendyol Süper Lig'de son hafta Natura Dünyası Gençlerbirliği'ne 3-0 yenilen Trabzonspor'da Nijeryalı oyuncu Paul Onuachu, 22 gol kaydederek RAMS Başakşehirli Eldor Shomurodov ile birlikte sezonu gol kralı tamamladı ve kulüp tarihinde bu başarıyı gösteren 6. oyuncu oldu.

Trabzonspor'da kiralık olarak forma giydiği 2023-2024 sezonunda gösterdiği mücadeleyle iz bırakan ve sezon başında bonservisiyle transfer edilen Nijeryalı santrfor, ilk sezonunda ligde 21 maçta 15 gol kaydederken bu sezon 22 golle takımına skor katkısı sağlayan isimlerin başında geldi.

Onuachu, ligde gol krallığı yarışını önde bitirerek kulüp tarihinde 6. gol krallığı başarısı gösteren isim oldu. Bordo-mavili takımda daha önce Necmi Perekli (18), Fatih Tekke (31), Şota Arveladze (25), Burak Yılmaz (33) ve Alexander Sörloth (24) gol krallığı ünvanını elde etmişti.

Nijeryalı santrfor, Şota Arveladze ve Alexander Sörloth'tan sonra gol krallığını elde eden 3. yabancı futbolcu da oldu.