Yarım kalan hikayem var

Fenerbahçe'nin yeni sezonda teknik direktör tercihi merak ediliyor. 6-7 Haziran'da gerçekleştirilecek başkanlık seçiminde Aziz Yıldırım ve Hakan Safi çalışmalarını sürdürürken gündeme Jorge Jesus geldi. 2022-23'te sarı-lacivertlilerde görev yapan ve ortaya koyduğu futbol anlayışıyla taraftarın büyük beğenisini kazanan 71 yaşındaki hoca, sezon sonunda Al-Nassr'dan ayrılacak. Bu ihtimalden dolayı özellikle Aziz Yıldırım'ın, Jesus'u istediği iddia edildi. İlk hedefi Portekiz Milli Takımı olan 'Mister' lakaplı hoca, doğabilecek boşluğa gözünü dikti. Daha önce de bu isteğini dile getiren deneyimli ismin, hayalinden vazgeçmediği öğrenildi. Bu ihtimalin olumsuzluğu durumunda F.Bahçe'ye gelmeye ve yarım kalan hikâyesini tamamlamaya sıcak baktığı kaydedildi.

AYRILIK MADDESİ ŞARTI

Jorge Jesus'un, Portekiz'in teklifi halinde kontratına 'ayrılık' maddesi istediği belirtildi. Son seçeneği ise Jose Mourinho'nun çalıştırdığı Benfica.

FENERBAHÇE'DE NE YAPMIŞTI?

2022-23'te F.Bahçe'de çıktığı 53 maçta 2.23 maç başı puan ortalaması yakaladı.

Aynı sezon F.Bahçe'nin 10 yıllık hasretini bitirerek Ziraat Türkiye Kupası şampiyonluğu kazandı.

Büyük takımlara (Galatasaray, Beşiktaş, Trabzonspor) karşı 6 karşılaşmada 1 kez galip geldi. Sadece Trabzonspor'u İstanbul'da 3-1 mağlup etti.

Avrupa Ligi'nde grubunu 14 puanla lider tamamladı. Son 16 turunda Sevilla'ya elenerek veda etti.

İrfan Can, İsmail Yüksek, Arda Güler, Ferdi Kadıoğlu ve Emre Mor gibi yerlilere seviye atlattı.