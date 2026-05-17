Yıldırım: Şampiyon yapıp bırakacağım

Fenerbahçe başkan adayı Aziz Yıldırım, kulübe bağlı akreditasyonlu dernek başkanları toplantısında açıklamalarda bulundu. Şampiyonluğun önemine vurgu yapan Yıldırım, şu ifadeleri kullandı: "Şampiyon yaptıktan sonra bırakacağım. 3 sene kesinlikle devam etmeyeceğim. Eğer bu sene şampiyon olamazsak geleceğimiz tehlikede. Biz geleceğimizi kaybedemeyiz. 20 sene sonra Fenerbahçeli bulamazsınız haberiniz olsun. İyi oyuncular alacağız, takımı şampiyon yapacağız. 22'sinde açıklamalar yapacağım."

SAFİ: TARİHİ BİR KADRO KURACAĞIM

F.Bahçe'nin diğer adayı Hakan Safi, Denizci Fenerbahçeliler Derneği'nin düzenlediği organizasyonda konuştu. Tarihin en değerli ve en iddialı kadrosunu kuracağının sözünü veren Safi, "Sadece paradan ibaret olduğumu düşünenleri yanıltacağım. Gözümüz pek, yolumuz, ufkumuz açık. Boş vaatlere karnımız tok. Ne kadar ciddi olduğumu tüm camiamız görecek. Benim F.Bahçe'ye borcum var. F.Bahçe'nin sahibi gibi davranmayacak, hepimiz emrinde olacağız" ifadelerini kullandı.