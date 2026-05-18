13 futbolcu dönüyor!

Futbolda sezonun sona ermesinin ardından, kiralık olarak farklı takımlarda forma giyen 13 futbolcunun Beşiktaş'a geri dönmesi bekleniyor. Teknik heyetin raporu doğrultusunda söz konusu isimlerden bazıları değerlendirilecek, diğerleri ile yollar ayrılacak. İşte takıma dönecek isimler: Al Musrati (Verona'nın 7 milyon Euro satın alma opsiyonu bulunuyor), Amir Hadziahmetovic, Can Keleş, Elan Ricardo, Emrecan Uzunhan, Fahri Kerem Ay, Göktuğ Baytekin, Jean Onana, Joao Mario, Semih Kılıçsoy (Cagliari'nin 12 milyon Euro satın alma opsiyonu bulunuyor), Tayyip Talha Sanuç, Yakup Arda Kılıç, Serkan Emrecan Terzi.