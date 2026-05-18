Aziz Yıldırım’ın seçim ofisi açıldı! Mahmut Uslu’dan Galatasaray sözleri

Giriş Tarihi: 18.05.2026 18:55

Fenerbahçe'de başkan adaylarından Aziz Yıldırım'ın seçim ofisi açıldı. Mahmut Uslu'nun Galatasaray ile ilgili sözleri dikkat çekti.

AA Futbol
Fenerbahçe Kulübünde 6-7 Haziran'da gerçekleştirilecek olağanüstü seçimli genel kurulda aday olan Aziz Yıldırım'ın seçim ofisi açıldı.

Kadıköy Caddebostan'da yer alan seçim ofisinin açılışına Aziz Yıldırım'ın yönetim kurulu listesinde olması beklenen Mahmut Uslu, Önder Fırat, Barış Göktürk ve genel kurul üyeleri katıldı. Seçim çalışmaları sebebiyle Ankara'da bulunan başkan adayı Yıldırım, törende yer almadı.

Açılış için kurdeleyi kesen Mahmut Uslu, ilk kez seçim ofisi açtığını söyledi.

Galatasaray'ın üst üste 4 kez şampiyonluk yaşamasına dikkati çeken Uslu, "Fatih Terim döneminde 4 sene üst üste şampiyon olmuşlardı, sonra mani olmuştuk. Bu sene inşallah hep beraber güç verirseniz şampiyon olup gidişatlarını durduracağız." ifadelerini kullandı.

Haber Girişi Hakan Kurt - Editör
#AZİZ YILDIRIM #FENERBAHÇE #MAHMUT USLU #GALATASARAY #BARIŞ GÖKTÜRK

