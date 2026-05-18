Haberler Spor Haberleri Futbol Haberleri Barcelona, teknik direktör Flick'in sözleşmesini uzattı!
Giriş Tarihi: 18.05.2026 16:21

Barcelona, teknik direktör Flick'in sözleşmesini uzattı!

İspanya Birinci Futbol Ligi (LaLiga) takımlarından Barcelona, teknik direktör Hansi Flick'in sözleşmesini 2028 yılına kadar uzattı.

AA
Barcelona, teknik direktör Flick’in sözleşmesini uzattı!
  • ABONE OL

LaLiga'da üst üste ikinci şampiyonluğunu yaşayan 61 yaşındaki teknik adam, 2027 yazında sona eren sözleşmesini Haziran 2028'e kadar uzatan sözleşmeye imza attı.

2024 yılında Xavi'nin yerine göreve gelen Flick, Barcelona ile 5 kupa kazandı.

Deneyimli teknik adam, geçen hafta düzenlediği basın toplantısında, "Doğru yerde olduğumu anladım. Herkes Şampiyonlar Ligi'nin hayalini kurar. Denedik ve denemeye devam edeceğiz. Göreve devam etmem konusunda bana duyulan güvenden dolayı minnettarım." ifadelerini kullanmıştı.

#BARCELONA #ŞAMPİYONLAR LİGİ #LALİGA

Sabah.com.tr Uygulamamızı İndirin

Uygulamalara Özel Ayrıcalıkları Keşfedin!
ARKADAŞINA GÖNDER
Barcelona, teknik direktör Flick'in sözleşmesini uzattı!
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA