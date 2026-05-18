Başkan Erdoğan’dan Kocaelispor Müzesi’ne imzalı forma!





Hafta sonu programları kapsamında kente gelen Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Tahir Büyükakın'ın takdim ettiği Kocaelispor'un klasik çubuklu formasını imzaladı. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın imzasını taşıyan formanın, açılışın ardından müzedeki yerini alacağı belirtildi.



Kocaelispor'u her zaman Süper Lig'de görmek istediğini daha önce de ifade eden Başkan Erdoğan, yeşil-siyahlı ekibin şampiyonluğunu, "16 yılın ardından yeniden Süper Lig'e yükselen Kocaelispor'u ve taraftarıyla birlikte tüm Kocaelispor camiasını yürekten tebrik ediyorum. Kocaelili tüm vatandaşlarıma selam ve muhabbetlerimi iletiyorum" sözleriyle kutlamıştı.

