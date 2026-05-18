Brezilya’nın Dünya Kupası kadrosu belli oldu! Ederson ve Neymar kararı

Giriş Tarihi: 19.05.2026 00:22

2026 Dünya Kupası’nda mücadele edecek olan Brezilya Milli Takımı’nın kadrosu açıklandı.

Carlo Ancelotti yönetimindeki Brezilya Milli Takımı, 2026 Dünya Kupası'nda mücadele edecek.

Brezilya'nın Dünya Kupası kadrosu açıklandı.

Fenerbahçe forması giyen Ederson, Carlo Ancelotti tarafından kadroya dahil edildi.

Galtasaray'dan Gabriel Sara ise kadroda yer almadı.

Öte yandan Neymar, Carlo Ancelotti tarafından 2026 Dünya Kupası kadrosunda tercih edildi.

Brezilya'nın 2026 Dünya Kupası kadrosu şu şekilde:

Kaleciler: Alisson, Ederson, Weverton

Defanslar: Alex Sandro, Bremer, Danilo, Douglas Santos, Gabriel Magalhaes, Ibanez, Leo Pereira, Marquinhos, Wesley

Orta sahalar: Bruno Guimaraes, Casemiro, Danilo S., Fabinho, Lucas Paqueta

Hücumcular: Endrick, Gabriel Martinelli, Igor Thiago, Luiz Henrique, Matheus Cunha, Neymar, Raphinha, Rayan, Vinicius Junior

Haber Girişi Hakan Kurt - Editör
