Brezilya’nın Dünya Kupası kadrosu belli oldu! Ederson ve Neymar kararı

Carlo Ancelotti yönetimindeki Brezilya Milli Takımı, 2026 Dünya Kupası'nda mücadele edecek.
Fenerbahçe forması giyen Ederson, Carlo Ancelotti tarafından kadroya dahil edildi.
Galtasaray'dan Gabriel Sara ise kadroda yer almadı.
Öte yandan Neymar, Carlo Ancelotti tarafından 2026 Dünya Kupası kadrosunda tercih edildi.
Brezilya'nın 2026 Dünya Kupası kadrosu şu şekilde:
Kaleciler: Alisson, Ederson, Weverton
Defanslar: Alex Sandro, Bremer, Danilo, Douglas Santos, Gabriel Magalhaes, Ibanez, Leo Pereira, Marquinhos, Wesley
Orta sahalar: Bruno Guimaraes, Casemiro, Danilo S., Fabinho, Lucas Paqueta
Hücumcular: Endrick, Gabriel Martinelli, Igor Thiago, Luiz Henrique, Matheus Cunha, Neymar, Raphinha, Rayan, Vinicius Junior