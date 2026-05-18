Bursaspor’dan Aboubakar hamlesi

BEŞİKTAŞ'TA 3 farklı dönemde oynayan Vincent Aboubakar'ın yolu yeniden Türkiye'ye düşebilir. Africa Foot'un haberine göre; iddialı bir kadro kurmak isteyen Trendyol 1. Lig'in yeni temsilcisi Bursaspor, Aboubakar'ın durumunu yakından takip ediyor.
Neftçi Bakü ile sözleşmesi sezon sonunda bitecek olan 34 yaşındaki futbolcunun, mukavelesinde bulunan uzatma opsiyonunun kullanılmayacağı belirtildi. Aboubakar ile Bursa'nın somut bir şekilde ilgilendiği ve Avrupa'da kalmak isteyen tecrübeli forvetin Türkiye'ye dönmeyi düşündüğü kaydedildi.
Bakü'de 18 maça çıkarken 9 gol-1 asistlik performans sergiledi.