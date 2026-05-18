Curaçao’nun 2026 Dünya Kupası kadrosu açıklandı!

Giriş Tarihi: 18.05.2026 20:21

Curaçao Milli Takımı’nın 2026 Dünya Kupası kadrosu belli oldu.

Dick Advocaat yönetimindeki Curaçao Milli Takımı'nın 2026 Dünya Kupası kadrosu açıklandı.

Tarihinde ilk kez Dünya Kupası'nda mücadele edecek Curaçao'nun kadrosunda Türkiye'de forma giyen 3 isim dahil edildi.

Konyaspor'dan Riechedly Bazoer, Kayserispor'dan Joshua Brenet ile Iğdır FK'dan Leandro Bacuna kadroda kendilerine yer buldu.

Curaçao Milli Takımı'nın Dünya Kupası kadrosu şu şekilde:

Kaleciler: Tyrick Bodak, Trevor Doornbusch, Eloy Room.

Savunmacılar: Riechedly Bazoer, Joshua Brenet, Roshon Van Eijma, Sherel Floranus, Deveron Fonville, Jurien Gaari, Armando Obistpo, Shurandy Sambo

Orta sahalar: Juninho Bacuna, Leandro Bacuna, Livano Comenencia, Kevin Felida, Ar'Jany Martha, Tyrese Noslin, Godfried Roemeratoe

Forvetler: Jeremy Antonisse, Tahith Chong, Kenji Gorre, Sontje Hansen, Gervane Kastaneer, Brandley Kuwas, Jürgen Locadia, Jearl Margaritha

