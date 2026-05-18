Curaçao’nun 2026 Dünya Kupası kadrosu açıklandı!

Dick Advocaat yönetimindeki Curaçao Milli Takımı'nın 2026 Dünya Kupası kadrosu açıklandı.
Tarihinde ilk kez Dünya Kupası'nda mücadele edecek Curaçao'nun kadrosunda Türkiye'de forma giyen 3 isim dahil edildi.
Konyaspor'dan Riechedly Bazoer, Kayserispor'dan Joshua Brenet ile Iğdır FK'dan Leandro Bacuna kadroda kendilerine yer buldu.
Curaçao Milli Takımı'nın Dünya Kupası kadrosu şu şekilde:
Kaleciler: Tyrick Bodak, Trevor Doornbusch, Eloy Room.
Savunmacılar: Riechedly Bazoer, Joshua Brenet, Roshon Van Eijma, Sherel Floranus, Deveron Fonville, Jurien Gaari, Armando Obistpo, Shurandy Sambo
Orta sahalar: Juninho Bacuna, Leandro Bacuna, Livano Comenencia, Kevin Felida, Ar'Jany Martha, Tyrese Noslin, Godfried Roemeratoe
Forvetler: Jeremy Antonisse, Tahith Chong, Kenji Gorre, Sontje Hansen, Gervane Kastaneer, Brandley Kuwas, Jürgen Locadia, Jearl Margaritha